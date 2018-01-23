«Торонто» вернул российского защитника Валиева из фарм-клуба

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Ринат Валиев вызван в состав основной команды из фарм-клуба, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, вызов Валиева из «Торонто Марлис» связан с травмой Моргана Райлли.

22-летний Валиев выступал за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге и провел в этом сезоне 29 матчей, в которых набрал восемь очков, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач.