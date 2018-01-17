Дела конькобежцев в CAS будут рассмотрены 22 января
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, что дела отстраненных от Олимпийских игр российских конькобежцев будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS) 22 января. Слова Кравцова приводит «Р-Спорт».
«Слушания состоятся 22 января в Женеве», — сказал Кравцов.
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Решения узнают Ольг Фаткулина, Иван Скобрев, Александр Румянцев и Артем Кузнецов, которые были пожизненно дисквалифицированы.
Ранее стала известна дата рассмотрения дел российских саночников и бобслеистов.