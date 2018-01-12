В «Авангарде» ответили на вопрос про драку хоккеистов на корпоративе

В омском хоккейном клубе «Авангард» прокомментировали видео драки, в которой якобы принимают участие хоккеисты команды Михаил Фисенко и Андрей Стась, сообщает «Р-Спорт».

«Это видео — фейк. Никакого отношения к «Авангарду» оно не имеет», — сказал глава пресс-службы омского клуба Олег Малицкий.

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Ранее сообщалось, что на новогоднем корпоративе клуба Фисенко избил Стася, которому после инцидента вызвали скорую помощь.

Жена Стася не стала отрицать случившееся.