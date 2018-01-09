Шведский инженер рассказал о своем участии в потеплении отношений между Сеулом и Пхеньяном

Шведский инженер Карл-Юхан Эверс, известный среди специалистов строительством горнолыжных трасс, полагает, что посодействовал потеплению спортивных отношений между Сеулом и Пхеньяном, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивную редакцию Радио Швеции.

«В декабре меня вызвали к первому секретарю в посольстве Южной Кореи в Стокгольме. Этот новый секретарь очень хотел встретиться со мной. Важный смысл встречи заключался в том, что в последний момент делаются попытки, чтобы Северная Корея участвовала бы в Олимпийских играх», — сказал Эверс.

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Также инженер отметил, что он связался с посольством Северной Кореи в Стокгольме и изложил приглашение от Южной Кореи, которое приняли с большим удовольствием.

«У меня есть большие основания полагать, что это способствовало. Я работал в области «лыжной дипломатии» между этими странами четыре года», — добавил Эверс.

Ранее стало известно, что КНДР примет участие в ОИ-2018.