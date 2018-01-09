Боксер Чудинов свой следующий поединок проведет в марте

Российский боксер Дмитрий Чудинов следующий поединок проведет в марте. Об этом сообщил менеджер Альберт Сиеста, слова которого передает ТАСС.

«Я увидел, что у Дмитрия есть потенциал, и при правильном подходе к карьере он еще покажет яркие бои. Чудинов вернется на ринг уже в марте. Соперник пока неизвестен», — сказал Сиеста.

В начале января 31-летний спортсмен по очкам проиграл в рейтинговом 10-раундовом поединке в Копенгагене датчанину Лоленге Моку.