Тарпищев: Шарапова может стать первой ракеткой по итогам 2018 года

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянки Марии Шараповой в 2017 году. По его итогам Шарапова заняла 59-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а на Открытом чемпионате в США она дошла до 1/8 финала. Кроме того, российская теннисистка выиграла турнир в Тяньцзине. По мнению Тарпищева, Шарапова способна стать первой ракеткой по итогам 2018 года.

«Попадание в топ-10 — не самоцель для Шараповой. В принципе по качеству игры во второй половине 2017 года она выступала очень неплохо. Отмечу, что в женском теннисе появилось много талантливых спортсменок, но нет явного лидера, которым долгое время была Серена Уильямс. Это — плюс для Маши. В такой ситуации она способна вновь стать первой ракеткой мира. У нее есть все шансы на это. Порядка 10–12 человек могут легко стать первой ракеткой по итогам года, включая ту же Шарапову и Свету Кузнецову», — цитирует Тарпищева газета «Известия».

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Он также отметил, что Шарапова находится в отличной физической форме. По его мнению, 31-летней российской спортсменке по силам занять лидирующие позиции в мировом теннисе.

«С возрастом падает быстрота передвижений. Но то, что я видел в исполнении Марии в октябре–ноябре и на первом ее турнире в 2018 году, говорит о том, что она сохранила свои функциональные способности на должном уровне. А зная ее спортивный характер, можно рассчитывать на лучшее. За счет своего характера она выиграла много важных матчей в своей карьере. Поэтому в начале года, если Шарапова будет выигрывать много игр, нужно избежать травматизма. Если ей это удастся, скорее всего, она вновь будет в элите мирового тенниса», — подчеркнул Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на 47-е место в обновленном рейтинге WTA.