«Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву» и потерпело шестое поражение кряду в КХЛ
Нижегородское «Торпедо» проиграло в серии буллитов «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов, Энвер Лисин и Филип Ларсен. У хозяев дубль оформил Сергей Костицын, также отличился Владимир Галузин.
«Торпедо» потерпело шестое поражение подряд в регулярном чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Россия, Нижний Новгород» — «Салават Юлаев» (Россия, Уфа) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 — Галузин (Паршин) — 03:50;
2:0 — Костицын (Столяров, Саболич) — 12:30;
2:1 — Саюстов (Зубов, Ткачев) — 21:11 (5x4);
2:2 — Лисин (Логинов, Бартулис) — 28:07;
3:2 — Костицын (Баранцев, Краснослободцев) — 57:42 ;
3:3 — Ларсен — 58:57;
3:4 — Бурдасов — 65:00 (ПБ)