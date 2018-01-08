Устроивший взрыв у автобуса дортмундской «Боруссии» признал свою вину

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской «Боруссии», устроивший взрыв у клубного автобуса, признал свою вину, сообщает Deutsche Welle..

Обвиняемый в нападении на немецкую команду Сергей В., имеющий российское и немецкое гражданство, признался в содеянном, однако отрицает намерение убить кого-либо.

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«Я глубоко сожалею о том, что совершил», — сказал он.

Взрыв около клубного автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля 2017 года перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Монако». Преступник был вычислен из-за того, что он приобрел 15 тысяч опционных сертификатов немецкого клуба, взяв кредит. В случае выполнения сразу нескольких критериев, нападавший мог заработать от €550 тысяч до €3,9 млн.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек, а также в незаконном приобретении взрывчатки и приведении ее в действие. Ему грозит наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, которому впоследствии была проведена операция на руке.