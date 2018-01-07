«Лада» потерпела разгром от СКА и лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ

Тольяттинская «Лада» потерпела разгромное поражение от СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Вячеслав Войнов, Патрик Торесен, Илья Ковальчук, Максим Карпов и Павел Дацюк.

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Это поражение лишило «Ладу» шансов на выход в плей-офф КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Россия, Тольятти) — СКА (Россия, Санкт-Петербург) — 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

0:1 — Войнов (Дацюк, Ковальчук) — 20:35 (5x4),

0:2 — Торесен (Дацюк, Калинин) — 29:12 (5x4),

0:3 — Ковальчук (Дацюк, Торесен) — 40:09 (5x5),

0:4 — Карпов (Каблуков) — 46:30 (5x5),

0:5 — Дацюк (Ковальчук, Торесен) — 56:38 (5x4)