Конькобежцы сборной России завоевали золото ЧЕ в командном спринте
Российские конькобежцы завоевали золото в командном спринте на чемпионате Европы, сообщает ТАСС.
Сборная России, в состав которой вошли Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин, показала время одна минута 19,38 секунды.
Вторыми стали финны, третье место заняли представители Польши.
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Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Мужчины. Командный спринт
1. Россия — 1:19.38;
2. Финляндия — 1:21.19;
3. Польша — 1:21.29