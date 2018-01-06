Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018

Известная певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает Daily Star.

По словам марокканского музыкального продюсера Надира Хайята, Гага уже записала песню, которая была направлена на утверждение в ФИФА.

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Отмечается, что если организаторы турнира не одобрят композицию, болельщики все равно смогут услышать песню во время мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.