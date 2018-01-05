Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Германии
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщает ТАСС.
Его финишное время 25:03,3 минуты.
Вторым стал норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен (+8,1). Третье место занял Йоханнес Бё из Норвегии (+10,2).
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Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 20-е место (+1.27,5; 0).
Биатлон. Мужчины. Спринт. Оберхоф
1. Мартен Фуркад (Франция) — 25:03,3
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +8,1
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +10,2