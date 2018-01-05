Шипачев набрал 500 очков в КХЛ и принес победу СКА в матче с «Трактором»

Санкт-Петербургский СКА на выезде обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Патрик Торесен, по одной шайбе забросили Вадим Шипачев, Максим Карпов и Сергей Широков. У «Трактора» отличились Пол Щехура и Игорь Полыгалов.

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Форвард санкт-петербуржцев Шипачев набрал 500-е очко в КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)

0:1 — Шипачев (Плотников, Гусев) — 03:33

0:2 — Карпов (Зуб, Рыков) — 04:25

0:3 — Широков (Калинин) — 11:39 (4x5),

0:4 — Гусев (Хафизуллин, Шипачев) — 15:36

0:5 — Торесен (Ковальчук, Калинин) — 32:40 ,

1:5 — Щехура (Йюнге, Бэйлен) — 35:17 (5x4),

1:6 — Торесен (Широков, Бэйлен, Никитин, Прохоркин) — 44:44