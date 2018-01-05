Член МОК покинул организацию в связи с обвинениями о нападении на подругу

Голландец Камил Эурлингс покинул Международный олимпийский комитет (МОК) из-за обвинений в нападении на подругу. Об этом сообщает RT со ссылкой на Inside the Games.

«Я глубоко сожалею о целом ряде событий. В последние годы я смог внести свой вклад в модернизацию МОК, усилены связи между МОК и Нидерландами, также мы создали возможности для более мелких стран для организации Игр в будущем», — сообщил 44-летний Эурлингс

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Также чиновник отметил, что быть членом МОК было для него невероятной честью.

Ранее сообщалось, что МОК утвердила окончательный вариант формы сборной России по хоккею на ОИ-2018.