58 ветеранов российского спорта поддержат атлетов из России на Играх-2018

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев сообщил, что 58 российских призеров Олимпиад прошлых лет приедут в Пхенчхан, чтобы поддержать спортсменов из России на Играх-2018. Слова Катушева приводит ТАСС.

«Сейчас формируется список из 58 человек, который будет утвержден в ближайшее время. Билеты на самолет приобретаются, размещение зарезервировано, билеты на соревнования куплены. Поездка состоится в полном объеме. Не хотел бы сейчас называть фамилии, но там будут яркие, известные в мире спорта и не только имена», — сказал Катушев.

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Договор о поездке на Олимпиаду-2018 группы ветеранов российского спорта был подписан между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России летом 2017 года.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах ОКР, в результате чего российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

Катушев уточнил, что данное наказание никак не касается ветеранов российского спорта.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.