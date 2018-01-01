ИИХФ рассматривает новый формат проведения чемпионата Европы

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Сергей Гончаров заявил, что организация совместно с рядом национальных ассоциаций рассматривает проект проведения чемпионата Европы, который проходил бы в течение двух лет. Слова Гончарова приводит ТАСС.

«Эта идея обсуждается уже много лет. Основной вопрос, как добавить значимости матчам, которые проводятся в международные перерывы. Один из проектов — вовлечь как можно больше федераций в соревнование по типу чемпионата Европы по ходу всего сезона. Есть проекты с учетом существующих перерывов, который бы разыгрывался в течение двух лет», — сказал Гончаров.

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Традиционными участниками Еврохоккейтура являются сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. В нынешнем сезоне к ним добавились команды Канады, Швейцарии и Южной Кореи, готовящиеся к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

По словам члена совета ИИХФ, рассматривается вопрос организации финального турнира среди европейских команд после проведения предварительных этапов.

«Мы ищем способ, как объединить их в одну таблицу и по окончании всего этого проводить финальный турнир, куда команды отбирались бы по спортивному принципу. Турнир мог бы быть в последний перерыв в апреле перед чемпионатом мира», — отметил он.

Также Гончаров подчеркнул, что на данный момент существуют разногласия между ИИХФ и хоккейными клубами.

«Они не хотят, чтобы было больше игр. Еще одна проблема в том, что есть очень много участников в этом процессе. Сейчас нужно заново начинать процесс, искать компромисс», — подытожил он.

Как отдельный турнир чемпионат Европы проводился с 1910 по 1932 года. После 1991 года за неофициальный титул лучшей команды континента сражаются сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии на этапах Еврохоккейтура.