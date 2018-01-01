Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»
«Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает RT.
В составе победителей дубль оформил Густав Нюквист, еще по одной шайбе забросили Дилан Ларкин и Франс Нильсен. У гостей автором единственного гола стал россиянин Евгений Малкин.
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НХЛ - регулярный чемпионат
«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
1:0 — Нюквист (Зеттерберг, Бертуцци) — 11:31,
2:0 — Ларкин (Татар, Дейли) — 20:59,
2:1 — Малкин (Кессел, Мяяття) — 28:04 (5x4),
3:1 — Нильсен (Хельм, Грин) — 35:18,
4:1 — Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг) — 56:34