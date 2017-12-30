СМИ: ФИФА подозревает игроков ЦСКА в употреблении допинга
ФИФА подозревает футболистов ЦСКА в использовании запрещенных препаратов, сообщает «Советский спорт».
По информации издания, в списке подозреваемых защитники Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, голкипер Сергей Чепчугов и полузащитник Кейсуке Хонда.
Также подозрения падают на защитника «Краснодара» Романа Шишкина, а также полузащитники Петра Немова и Благоя Георгиева.
Отмечается, что пробы этих футболистов, взятые в 2012-2013 годах, показались ФИФА подозрительными.