СМИ: ФИФА подозревает игроков ЦСКА в употреблении допинга

ФИФА подозревает футболистов ЦСКА в использовании запрещенных препаратов, сообщает «Советский спорт».

По информации издания, в списке подозреваемых защитники Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, голкипер Сергей Чепчугов и полузащитник Кейсуке Хонда.

Также подозрения падают на защитника «Краснодара» Романа Шишкина, а также полузащитники Петра Немова и Благоя Георгиева.

Отмечается, что пробы этих футболистов, взятые в 2012-2013 годах, показались ФИФА подозрительными.