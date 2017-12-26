У спортивного комплекса «Олимпийский» сменился владелец
Группа компании «Альянс» возглавляемой Мусой Бажаевым продала спорткомплекс «Олимпийский» компании «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу нового владельца.
«Киевская площадь» собирается реконструировать и расширить спортивный комплекс за счет оптимизации пространства — его площадь будет увеличена с 213 тысяч квадратных метров до 300 тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.
Сумма сделки не разглашается.
Работы будут проводиться с 2019 по 2021 год. Всего новые собственники планируют инвестировать в проект не менее 300-400 миллионов долларов. Реконструкцией займется польская компания APA Wojciechowski, которая участвует в строительстве отеля в «Зарядье».