У спортивного комплекса «Олимпийский» сменился владелец

Группа компании «Альянс» возглавляемой Мусой Бажаевым продала спорткомплекс «Олимпийский» компании «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу нового владельца.

«Киевская площадь» собирается реконструировать и расширить спортивный комплекс за счет оптимизации пространства — его площадь будет увеличена с 213 тысяч квадратных метров до 300 тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе.

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Сумма сделки не разглашается.

Работы будут проводиться с 2019 по 2021 год. Всего новые собственники планируют инвестировать в проект не менее 300-400 миллионов долларов. Реконструкцией займется польская компания APA Wojciechowski, которая участвует в строительстве отеля в «Зарядье».