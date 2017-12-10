Российский конькобежец выиграл соревнования в США с мировым рекордом
Россиянин Денис Юсков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити на дистанции 1500 метров, сообщает ТАСС.
Спортсмен показал результат 1 минута и 41,02 секунды, что оказалось новым мировым рекордом.
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Второе место занял голландец Коен Фервай (1.41,63). Третьим стал его соотечественник Томас Крол (1.42,63).
Конькобежный спорт. Кубок мира. 1500 м. Мужчины
1. Денис Юсков (Россия) — 1.41,02
2. Коен Фервай (Нидерланды) — 1.41,63
3. Томас Крол (Нидерланды) — 1.42,63