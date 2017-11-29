Россия стала пятой по числу медалей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал их результаты на Играх-2014.

Спортсмены дважды заняли четвертые места в двойках и четверках, однако после дисквалификации Александра Зубкова к ним должны были перейти бронзовые медали соревнований.

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Таким образом, российская команда опустилась на пятое место по числу медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, пропустив вперед сборную Нидерландов.

На данный момент у России в активе 22 медали, из которых десять наград — золотые, пять серебряных и семь бронзовых.

Ранее сообщалось, что Александр Зубков не собирается отдавать олимпийские медали после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении его наград Олимпийских игр в Сочи.