ФИФА осталась довольна системой выявления дискриминации в отборе к ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила об успешной реализации системы антидискриминационного мониторинга на матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

С помощью данной системы ФИФА удалось собрать дополнительную информацию об инцидентах проявления дискриминации в футболе. Кроме того, была упрощена работа судей и дисциплинарных органов. Отмечается, что на матчах с повышенной вероятностью случаев дискриминации работали специальные наблюдатели. В рамках новой системы были обучены 140 наблюдателей и 350 комиссаров. Сообщается, что ФИФА проанализировала 871 матч в рамках квалификации, из них 177 встреч были признаны играми с повышенной вероятностью случаев проявления дискриминации.

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Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Ранее инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексей Смертин рассказал о принимаемых мерах для предотвращения случаев расовой дискриминации.