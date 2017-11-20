МОК перенес рассмотрение дела о допинге в сборной России по хоккею

Слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по делам российских хоккеисток по обвинению в нарушении антидопинговых правил состоятся 4 декабря, сообщает ТАСС.

«Рассмотрение дел хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, перенесено на 4 декабря. Это решение МОК», — сообщил источник агенства.

Согласно неофицальной информации, известны имена шести из семи хоккеисток, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова и Анна Шохина. Все они выступали в составе сборной России на Играх в Сочи, где россиянки заняли пятое место.