«Анахайм» одержал победу над «Флоридой» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Анахайм Дакс» переиграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джош Мэнсон, Рикард Ракелль и Брэндон Монтур. У гостей шайбы забросили Винсент Трочек и Кейт Яндл.

Реклама

В следующем матче «Анахайм» на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Флорида» примет «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (США, Анахайм) — «Флорида Пантерз» (США, Санрайз) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Мэнсон — 18:57;

2:0 — Ракелль (Вагнер, Перри) — 25:22 (5х4);

2:1 — Трочек (Яндл, Барков) — 35:26 (5х4);

3:1 — Монтур (Перри, Ватанен) — 41:30 (5х4);

3:2 — Яндл (Барков, Трочек) — 57:01 (6х5)