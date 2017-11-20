Гол Якупова помог «Колорадо» в овертайме переиграть «Детройт» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Эрик Джонсон, Наиль Якупов, Карл Седерберг и Натан Маккиннон. У хозяев шайбы забросили Джастин Абделкейдер, Андреас Атанасиу и Никлас Кронвалль.

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В следующем матче «Колорадо» примет «Даллас Старз», а «Детройт» дома сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (США, Детройт) — «Колорадо Эвеланш» (США, Колорадо) — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

1:0 — Ларкин (Уэлле) — 14:01;

1:1 — Джонсон (Бэрри, Тонинато) — 19:44;

2:1 — Атанасиу (Татар) — 39:03;

3:1 — Кронвалль (Нюквист) — 51:07 (5x4);

3:2 — Якупов (Уилсон, Джонсон) — 53:45 (5x4);

3:3 — Седерберг (Маккиннон, Бэрри) — 59:14 (6x5);

3:4 — Маккиннон (Ландеског) — 62:55 (3x3)