Исполнитель хита Despacito мечтает оказаться на ЧМ-2018 по футболу в России

Пуэрториканский певец Луис Фонси, известный композицией Despacito, рассказал, что мечтает попывать на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, сообщает ТАСС.

«Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом. Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед.

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В футболе я всегда болею за испанцев, во всех остальных видах спорта поддерживаю пуэрториканцев», — сказал Фонси.

Ранее стало известно, что российский арбитр Сергей Карасев оказался включен в список из 36 судей, которые будут работать на чемпионате мира — 2018.