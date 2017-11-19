«Наполи» переиграл «Милан» в матче 13-го тура чемпионата Италии

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье и Петр Зелиньски. У гостей единственный мяч забил Алессио Романьоли.

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После 13 туров «Наполи» лидирует в таблице чемпионата Италии с 35 очками. «Милан» занимает седьмое место с 19 баллами.

Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

«Наполи» (Неаполь) — «Милан» (Милан) — 2:1

Голы: 1:0 — Инсинье, 33; 2:0 — Зелиньски, 72; 2:1 — Романьоли, 90+1