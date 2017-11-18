«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ

Московский «Спартак» на выезде с разгромным счетом обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает «Советский спорт».

В составе москвичей дублем отметился Луис Адриано, по одному мячу забили Куинси Промес и Зе Луиш. У хозяев единственный мяч на счету Виктора Классона.

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Во втором тайме в составе «Спартака» на поле появился Роман Зобнин, не игравший с 5 июня.

Победа позволила красно-белым обойти в таблице «Краснодар». Теперь «Спартак» четвертый, краснодарцы — пятые.

Чемпионат России. 17-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:2, 1:2)

Голы:0:1 — Адриано, 8; 0:2 — Зе Луиш, 28; 0:3 — Адриано, 86; 1:3 — Классон, 88; 1:4 — Промес, 90