Умер Наим Сулейманоглу

Самый титулованный тяжелоатлет в истории турок Наим Сулейманоглу скончался в возрасте 50 лет, сообщает ТАСС.

Отмечается, что трехкратный олимпийский чемпион 28 сентября спортсмен был доставлен в больницу в турецком Аташехире с подозрением на цирроз печени.

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11 ноября бывший тяжелоатлет перенес операцию. Врачи не сумели его спасти.

До 1986 года представлял сборную Болгарии, в составе которой стал двукратным чемпионом мира (1985, 1986), после чего принял турецкое гражданство. Выступая за сборную Турции, стал трехкратным олимпийским чемпионом (1988, 1992, 1996), а также еще пять раз выиграл мировое первенство. За карьеру он установил 46 рекордов планеты.