ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче с шестью голами
Московский ЦСКА на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».
Дублем в составе победителей отметился Понтус Вернблум. Еще по мячу на счету Алана Дзагоева и Витиньо.
За хозяев забили Денис Дедечко и Мирослав Маркович.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Футбол. Чемпионат России. 17-й тур
«СКА-Хабаровск» — ЦСКА — 2:3
Голы: 1:0 — Дедечко, 5; 1:1 — Дзагоев, 12; 1:2 — Вернблум, 74; 2:2 — Маркович, 81; 2:3 — Вернблум, 83; 2:4 — Витиньо, 90+3