Слуцкий ответил на вопрос про свою работу в «Челси»

Главный тренер английского клуба «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что в случае ухода из своего нынешнего клуба он может занять одну из должностей в «Челси».

«Это очень смешно. Конечно, такая информация является просто слухом. Я все время работал в роли профессионального тренера, а не директора или еще кого-нибудь.

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Мне нравится своя работа, а другие виды деятельности не интересуют», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Слуцкий в случае своего увольнения из «Халла» может перейти на административную должность в «Челси».