Следственный комитет опроверг наличие видео с похищением кикбоксера Макарова

Следственный комитет России опроверг информацию о наличии видеозаписи с моментом похищения трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, пропавшего в Якутии.

«Информация о видеозаписи — недостоверна, это фейковое сообщение», — сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

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Макаров 5 ноября вышел из дома в Якутске и до настоящего времени не вернулся, а связь с ним отсутствует. Было установлено, что Макаров не планировал покидать город.

По факту исчезновения кикбоксера следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».