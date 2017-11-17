27 сейвов Худобина помогли «Бостону» переиграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Чарли Макэвой и Здено Хара. У хозяев единственную шайбу забросил Дрю Даути.
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Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (США, Лос-Анджелес) — «Бостон Брюинз» (США, Бостон) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
0:1 — Макэвой (Бержерон) — 16:06;
1:1 — Даути (Йокинен, Копитар) — 24:33 (5x4);
1:2 — Хара (Постма, Хайнен) — 33:16