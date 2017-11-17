Серена Уильямс вышла замуж за миллионера Оганяна
Американская теннисистка Серена Уильямс и миллионер Алексис Оганян связали себя узами брака, сообщает People.
Церемония бракосочетания состоялась 16 ноября в Новом Орлеане. Свадьба состоялась спустя 11 недель после рождения дочери Алексис Олимпии.
На торжестве присутствовали многие знаменитости — певицы Сиара и Бейонсе, редактор журнала Vogue Анна Винтур, модель Ким Кардашьян, актриса Ева Лонгория и другие.
Ранее сообщалось, что злоумышленники пробрались в дом американской теннисистки Винус Уильямс и вынесли имущество общей стоимостью порядка $400 тыс.