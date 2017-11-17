Бурсако заявил, что платил Месси за участие в товарищеском матче

Бывший руководитель аргентинской спортивной маркетинговой компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако, проходящий свидетелем по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), признался, что платил игрокам национальной команды Аргентины за участие в одной из товарищеских встреч, информирует GloboEsporte.

Во время судебного заседания Бурсако дал положительный ответ на вопрос о том, платил ли он или его компания за что-нибудь капитану аргентинской сборной Лионелю Месси. После этого он сообщил, что футболистам команды он заплатил $200 тыс. в качестве гаранта их выступления в товарищеском матче.

Бурсако в ноябре 2015 года признал себя виновным в рэкете, мошенничестве и отмывании денег. Он является одним из 42 чиновников, которых обвиняют в скандале в ФИФА.