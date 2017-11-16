«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги

Баскетбольный клуб «Химки» на своей площадке уступил «Маккаби» из Тель-Авива в матче 8-го тура Евролиги. Встеча завершилась со счетом 77:69 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей самым результативным оказался Пьер Джексон, который набрал 19 очков, сделал шесть передач и совершил по четыре подбора и перехвата. Лучшим у «Химок» стал Алексей Швед, набравший 21 очко. Также дабл-даблом из 17 очков и 13 подборов отметился Томас Робинсон.

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Евролига. 8-й тур

«Химки» (Химки, Россия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)

Химки: Швед — 21, Робинсон — 17, Андерсон — 13, Дженкинс — 6, Моня — 5, Томас — 4, Вяльцев — 3, Зубков, Соколов, Зайцев, Маркович, Тодорович

Маккаби Т-А: Джексон — 19, Ролл — 14, Болден — 10, Коул — 10, Томас — 7, Кейн — 6, Тайус — 5, Сегев — 3, ДиБартоломео — 2, Параховский — 1, Коэн, Зусман