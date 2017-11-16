Жуков: решение WADA по РУСАДА не помешает «чистым» спортсменам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не помешает участию «чистых» российских спортсменов в любых соревнованиях. Его слова цитирует «Р-Спорт».

«Это (решение по РУСАДА) какие-то искусственные барьеры, но это не помешает участию «чистых» спортсменов России в любых соревнованиях, и это самое важное. Решение WADA не стоит увязывать с предстоящим решением МОК. Нужно, чтобы РУСАДА работало в полном объеме, без этого полностью не очистить спорт», — сказал Жуков.

Ранее стало известно, что WADA решило не восстанавливать РУСАДА в правах.