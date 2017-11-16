Определился последний участник чемпионата мира по футболу в России

Сборная Перу по футболу в ответном стыковом матче победила команду Новой Зеландии и гарантировала себе последнюю путевку в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».

В составе перуанцев отличились полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и Кристиан Рамос.

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В первой игре, прошедшей в городе Веллингтон 11 ноября, была зафиксирована ничья — 0:0.

Таким образом, перуанцы отобрались на чемпионат мира впервые с 1982 года.

ЧМ-2018. Стыковые матчи.

Перу — Новая Зеландия — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 — Фарфан, 27; 2:0 — Рамос, 65