WADA: манипуляции с допинг-пробами в российском спорте были на уровне Минспорта и ФСБ

Манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов велись на уровне министерства спорта России и Федеральной службы безопасности, заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор. Его слова цитирует «Р-Спорт».

«Комитет по соответствию впечатлен работой, которую за последнее время провело РУСАДА. Сейчас там новый гендир, новый персонал, но вопрос по закрытым городам пока не решен и не признан доклад Макларена. Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным», — сказал Тэйлор.

Ранее стало известно, что WADA не восстановило РУСАДА в правах.