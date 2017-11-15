Задержанные в Китае баскетболисты поблагодарили Трампа за освобождение

Баскетболисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) — Лианджело Болл, Коди Райли и Джэлен Хилл, которые были задержаны в Китае, поблагодарили президента США Дональда Трампа за помощь в их освобождении, сообщает RT.

Отмечается, что игроки провели пресс-конференцию в UCLA по случаю своего освобождения. Баскетболисты выразили благодарность Трампу за помощь в их освобождении, отметив, что они очень ценят.

Ранее Трамп заявил, что освобожденным с его помощью баскетболистам в Китае грозило 10 лет тюрьмы.