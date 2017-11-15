Норвежский лыжник Сундбю: российские спортсмены стали жертвами системы

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю поделился мнением об отстранении шестерых российских представителей вида спорта от участия в Олимпиаде-2018.

«Не понимаю, что происходит, и вы, журналисты, вероятно, тоже. Пытался разобраться и выяснить, почему россиян наказывают, но пока внятных объяснений не нашел. Запутанная ситуация.

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В частности, непонятно, почему одним и тем же спортсменам разрешают соревноваться под эгидой FIS и одновременно запрещают ехать на Олимпийские игры.

Надеюсь, те, у кого больше сведений по этому вопросу, поделятся с нами информацией. К этому моменту известно, что ни у одного из российских лыжников не нашли в пробах следов допинга.

С другой стороны, мы знаем о существовавшей в России системе покрытия допинга. Возможно, ребята ничего плохого не совершали и стали жертвами системы. Это тоже вариант.

В CAS сказали, что спортсмены имеют право выступать, а в МОК решили, что медали были завоеваны нечестно и ребят надо дисквалифицировать. Непонятно, кто здесь прав. Чувствуешь себя идиотом», — приводит слова Сундбю VG.

Ранее тренер юниорской сборной России по биатлону Сергей Ефимов в интервью «Газете.Ru» мыслями о том, как на допуск россиян на Олимпиаду-2018 повлияет отказ восстановить РУСАДА в правах.