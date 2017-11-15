Экс-глава совета директоров «Локомотива» стал фигурантом уголовного дела

Экс-глава совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов стал фигурантом уголовного дела о растрате в Межтрастбанке. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Липатова допрашивают по делу о растрате в особо крупных размерах средств вкладчиков Межтрастбанка, в совет директоров которого он входил.

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Претензии к Липатову строятся на показаниях обвиняемых банкиров'», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о растрате в Межтрастбанке было возбуждено два года назад, после чего трех топ-менеджеров этого кредитного учреждения задержали.