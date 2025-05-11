В третье матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
1-й период
11 мая 01:00
Каролина Харрикейнз
Роли, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Леново Центр», Роли, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
5'
Котканиеми выиграл борьбу в зоне гостей и бросил, но рикошетом от защитника шайба прошла мимо.
4'
Могучий щелчок от Гостисбера — мимо ворот «Вашингтона».
3'
Еще момент у «Вашингтона»! Рэддиш бросал после передачи из-за ворот, но Андерсен прочитал и потащил щитком из ближнего угла!
2'
Команды обменялись бросками, а затем Уилсон выскочил один в ноль на Андерсена, но тот не дал себя переиграть!
1'
Поееееехали! Матч начался.
01:05
Ворота сегодня традиционно защищают Фредерик Андерсен у «Каролины» и Логан Томпсон у «Вашингтона».
01:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». Счет в противостоянии — 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.