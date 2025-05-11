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Кубок Стэнли. Второй раунд. Третий матч. «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Алексей Алексеев/РИА Новости
В третье матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
1-й период
11 мая 01:00
Каролина Харрикейнз
Роли, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Леново Центр», Роли, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
5'

Котканиеми выиграл борьбу в зоне гостей и бросил, но рикошетом от защитника шайба прошла мимо.

4'

Могучий щелчок от Гостисбера — мимо ворот «Вашингтона».

3'

Еще момент у «Вашингтона»! Рэддиш бросал после передачи из-за ворот, но Андерсен прочитал и потащил щитком из ближнего угла!

2'

Команды обменялись бросками, а затем Уилсон выскочил один в ноль на Андерсена, но тот не дал себя переиграть!

1'

Поееееехали! Матч начался.

01:05

Ворота сегодня традиционно защищают Фредерик Андерсен у «Каролины» и Логан Томпсон у «Вашингтона».

01:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» принимает на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». Счет в противостоянии — 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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