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Спорт

Восстановить статус-кво: «Динамо» гостит у «Ак Барса» в четвертом матче серии Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Четвертьфинал. Четвертый матч. «Ак Барс» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА Новости
В четвертом матче Кубка Гагарина казанский «Ак Барс», который ведет в серии со счетом 2-1, принимает на своем льду московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
1-й период
18 апреля 19:30
Ак Барс
Казань, Россия
0 : 1
Динамо М
Москва, Россия
06' Сикура
Стадион «Татнефть-Арена», Казань, Россия
1-й период

06'13" Сикура

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
11'

Быстро и здорово разыграл «Ак Барс», и Дмитрию Яшкину мгновения реакции не хватило, чтобы переправить шайбу с пятака в пустой угол!

11'

Просматривали арбитры видео и определили, что Артем Швец-Роговой задержал соперника клюшкой. Две минуты большинства у «Ак Барса».

10'

Обменялись острыми выпадами команды, не забили, и теперь обе в полных составах.

8'

Артемий Князев у «Ак Барса» и Максим Комтуа у «Динамо» обоюдно отправились в штраф-бокс. Две минуты четыре на четыре.

8'

Уже не в воротах лежал Подъяпольский, и Петан бросал в пустые после отскока от лицевого борта, но как-то сумел отразить голкипер «Динамо»!

7'

ГООООООООООООООЛ! Дилан Сикура — 1:1! Вот это да! Динамовцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Сикура подержал шайбу у борта справа, а потом неожиданно бросил в ближнюю девятку. Уил сделал скрин врарарю, и Билялов ничего не видел. Ну и попал Сикура как следует.

7'

Римашевский классно прошел за ворота «Ак Барса» и сделал передачу на пятак, но партнер до шайбы не добрался.

6'

Серия позиционных атак от «Ак Барса». Были и попытки бросков, но шайба так ни разу до Подъяпольского и не долетела.

4'

Первый бросок в створ в матче за «Ак Барсом», но проблем Подъяпольскому он не доставил.

3'

Три минуты матча прошли без бросков. И вообще игра очень осторожная пока.

1'

Поеееееееееехали! Матч начался.

19:25

«Ак Барс» выиграл две встречи в Москве, но после динамовцы взяли один реванш в Казани. Сегодня либо они восстановят статус-кво для себя, тоже выиграв две гостевые встречи, либо «Ак Барс» восстановит перевес в серии в две победы.

19:20

Ворота сегодня защищают Тимур Билялов у «Ак Барса» и Владислав Подъяпольский у «Динамо».

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» в Казани принимает московское «Динамо». Хозяева лидируют в серии — 2-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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