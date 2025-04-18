Быстро и здорово разыграл «Ак Барс», и Дмитрию Яшкину мгновения реакции не хватило, чтобы переправить шайбу с пятака в пустой угол!
Просматривали арбитры видео и определили, что Артем Швец-Роговой задержал соперника клюшкой. Две минуты большинства у «Ак Барса».
Артемий Князев у «Ак Барса» и Максим Комтуа у «Динамо» обоюдно отправились в штраф-бокс. Две минуты четыре на четыре.
Уже не в воротах лежал Подъяпольский, и Петан бросал в пустые после отскока от лицевого борта, но как-то сумел отразить голкипер «Динамо»!
ГООООООООООООООЛ! Дилан Сикура — 1:1! Вот это да! Динамовцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Сикура подержал шайбу у борта справа, а потом неожиданно бросил в ближнюю девятку. Уил сделал скрин врарарю, и Билялов ничего не видел. Ну и попал Сикура как следует.
Римашевский классно прошел за ворота «Ак Барса» и сделал передачу на пятак, но партнер до шайбы не добрался.
Серия позиционных атак от «Ак Барса». Были и попытки бросков, но шайба так ни разу до Подъяпольского и не долетела.
«Ак Барс» выиграл две встречи в Москве, но после динамовцы взяли один реванш в Казани. Сегодня либо они восстановят статус-кво для себя, тоже выиграв две гостевые встречи, либо «Ак Барс» восстановит перевес в серии в две победы.