Гарначо пробивал через частокол ног и заработал угловой.
Хойлунд случайно в столкновении с Субельдией разбил тому губу. Отправляется за боковую линию игрок «Сосьедада».
Кубо фолит на правом фланге атаки против Бруну Фернандеша.
ГОООООООООООООООООЛ! И не менее уверенно забивает Бруну Фернандеш! 1:1, крайне оперативно манкунианцы счет сравнивают!
Пенальти в ворота «Реал Сосьедада»! Хойлунд поборолся в чужой штрафной с защитником и получил шанс на удар, но не смог из-за помехи защитника!
Доргу наносит удар головой после подачи с фланга!
ГОООООООООООООООООООЛ! Уверенно Микель пробил в угол, 0:1 в пользу Сан-Себастьяна!
Есть пенальти! У мяча Оярсабль!
Идет видеопросмотр на предмет фола в штрафной «МЮ» со стороны Де Лигта!
Вау, Де Лигт в подкате в собственной вратарской выбивал мяч в подкате, и, как кажется, зацепил ногой игрока «Сосьедада»!
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Субельдия, Агер, Муньос, Марин, Субименди, Мендес, Бекер, Кубо, Оярсабаль.
«МЮ»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Дало, Доргу, Каземиро, Хевен, Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Хойлунд.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» российского полузащитника Арсена Захаряна играет с английским «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.