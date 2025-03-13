Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Справиться без Захаряна: «Реал Сосьедад» гостит у «Манчестер Юнайтед». LIVE

Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». ОНЛАЙН

close
IMAGO/Will Palmer/SPP/Global Look Press
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встречается с английским грандом «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
1-й тайм
13 марта 23:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
16' Фернандеш
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
10' Оярсабаль
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия
1-й тайм

9' де Лигт

16' Фернандеш

10' Оярсабаль 14' Субельдия

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
24'

Гарначо пробивал через частокол ног и заработал угловой.

22'

Хойлунд случайно в столкновении с Субельдией разбил тому губу. Отправляется за боковую линию игрок «Сосьедада».

19'

Кубо фолит на правом фланге атаки против Бруну Фернандеша.

16'

ГОООООООООООООООООЛ! И не менее уверенно забивает Бруну Фернандеш! 1:1, крайне оперативно манкунианцы счет сравнивают!

15'

Пенальти в ворота «Реал Сосьедада»! Хойлунд поборолся в чужой штрафной с защитником и получил шанс на удар, но не смог из-за помехи защитника!

13'

Доргу наносит удар головой после подачи с фланга!

10'

ГОООООООООООООООООООЛ! Уверенно Микель пробил в угол, 0:1 в пользу Сан-Себастьяна!

9'

Есть пенальти! У мяча Оярсабль!

8'

Идет видеопросмотр на предмет фола в штрафной «МЮ» со стороны Де Лигта!

6'

Вау, Де Лигт в подкате в собственной вратарской выбивал мяч в подкате, и, как кажется, зацепил ногой игрока «Сосьедада»!

3'

Cтартовые минуты игры остаются за гостями.

23:00

Игра началась! Поехали!

22:55

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Субельдия, Агер, Муньос, Марин, Субименди, Мендес, Бекер, Кубо, Оярсабаль.

22:50

«МЮ»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Дало, Доргу, Каземиро, Хевен, Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Хойлунд.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Реал Сосьедад» российского полузащитника Арсена Захаряна играет с английским «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Мы за, но есть нюансы»: Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной
Путин заявил, что Россия готова на перемирие ради долгосрочного мира
ВСУ атаковали Белгородскую область. Военная операция, день 1114-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1114-й день
«Это вы получите, а это — нет». США обсуждали с Украиной, какие территории она потеряет
Трамп: США обсуждают с Украиной вопрос утраты земель по итогам конфликта
Возлюбленная Джейсона Стетхэма впервые за долгое время снялась с актером
Генсек НАТО посмеялся над Байденом вместе с Трампом
В Ростовской области объявили режим опасности БПЛА
Ученые разгадали многолетнюю тайну болезни Паркинсона
Новости и материалы
Канада передала Украине почти $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России
NBC: США хотят усилить военное присутствие в Панаме
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Лукашенко рекомендовал не рассчитывать на «что-то великое» в урегулировании на Украине
Трехлетний мальчик спас свою бабушку, когда та упала и нуждалась в помощи
СМИ: США не продлили лицензию для расчетов за нефть из России
Клуб с российским вратарем вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Партии Сары Вагенкнехт отказали в пересчете голосов на выборах в бундестаг
49-летняя Тина Канделаки в легинсах показала тренировку для ног
Ксению Бородину в мини-платье раскритиковали за «заказные комментарии»
Беременная жена Андреасяна снялась обнаженной в бане после скандала с режиссером
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Посла РФ вызвали в МИД Италии после заявлений Захаровой
Жена Петросяна показала редкое фото годовалой дочери на прогулке
В Перми спасли пожилого рыбака, который плыл по Каме на отколовшейся льдине
«Средневековая инквизиция»: в «Зените» раскритиковали дисквалификацию Вендела
43-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в корсетном мини-платье с глубоким декольте
Известный комментатор оценил вызов Дзюбы в сборную России
Все новости
Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и «Минск-3»
США в Джидде отказались подписывать соглашение с Украиной по недрам
Трамп пообещал «позаботиться», чтобы Россия не нападала на союзников США
ЦБ может повысить ключевую ставку 21 марта
Выйти из списка: Венгрия требует отменить санкции ЕС против Михаила Фридмана
Будапешт потребовал исключить Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
«По ним наводчики и работали»: Франция предоставила ВСУ данные для удара по рынку
Захарова: Франция дала ВСУ спутниковые данные дня наведения Himars на рынок
Освобожденные территории. Как выглядит Курская область после оккупации
«Пора нам головой думать»: Лукашенко объяснил, зачем Украине понадобилось месячное перемирие
Лукашенко: Украина не согласится на перемирие, но рассчитывает на отказ России
Неликвид с 2023 года: какие машины дилеры не могут продать даже себе в ущерб
«Автостат» назвал 25 брендов с неликвидными запасами автомобилей
Куда поехать на майские праздники? Топ-10 бюджетных направлений в 2025 году
Где недорого отдохнуть в мае в 2025 году в России и за границей
Россия поддержала идею 30-дневного перемирия с Украиной: пресс-конференция Путина и Лукашенко
Пресс-конференция после встречи Путина и Лукашенко — онлайн-трансляция
«Утратил доверие». За что уволили полковника, ответственного за убежища в Курской области
Замглавы ГУ МЧС Курской области Припуту сняли с должности после проверки
«Последний акт Зеленского»: на Украине готовятся к выборам главы государства
FT: в Киеве сообщили о заключительном акте президентства Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами