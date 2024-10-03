Подачу Стаха с углового вынесли оборонцы украинской команды.
Стартовые минуты второй половины игры остаются за гостями.
Второй тайм стартовал! Понеслась!
Перерыв! «Хоффенхайм» — «Динамо» — 1:0!
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Ванат здорово ворвался через левый полуфланг в штрафную хозяев и нанес удар, который быстро накрыл Стах.
Следом и Гриллич фолит, много тактических фолов от «Хоффенхайма» сегодня.
Прасс нарушает правила, находясь на левом фланге.
Денис Попов опередил голкипера «Хоффенхайма» в борьбе за верховой мяч, но нанести акцентированный удар у игрока киевской команды не получилось.
Подали неплохо хозяева этот корнер, но верховой мяч остался за защитниками бело-синих.
Жендрей исполнил прострельную передачу с фланга и заработал угловой для «Хоффенхайма».
С правой ноги Крамарич проверил Бущана — капитан «Динамо» поймал мяч в руки.
ГООООООООООООООООООООЛ! Растерялись киевляне в обороне и получили гол в свои ворота! Адам Гложек получил мяч один-одинешенек перед воротами «Динамо» и замыкает передачу с правого фланга от Жендрея! 1:0!
Удар Прасса оказывается заблокирован соперником.
Промахнулся Крамарич, не сумев нанести точный удар по воротам динамовцев после неплохой подачи.
Караваев сносит Крамарича рядом с собственной штрафной, будет стандарт у немецкой команды.
Неплохой темп поддерживают команды, довольно бодро двигаются футболисты обеих команд по полю.
Бауман вытаскивает удар Бражко из-под перекладины!
Все в порядке с игроком немецкой команды, игра возобновляется.
Гендре рассек бровь после столкновения с Ванатом, медицинская бригада «Хоффенхайма» быстро выбежала на поле и стала оказывать помощь своему игроку.
В офсайд забрался Андрей Крамарич.
Cтартовые минуты игры остаются за немецким клубом.
Игра началась! Поехали!
Украинский клуб крайне неудачно начал еврокубковую кампанию, уступив в стартовой игре римскому «Лацио» со счетом 0:3.
Добрый вечер! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Лиги Европы УЕФА-2024/25 между киевским «Динамо» и «Хоффенхаймом».