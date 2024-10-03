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Спорт

Исправиться после разгрома: киевское «Динамо» играет в Лиге Европы с «Хоффенхаймом». LIVE

Футбол. Лига Европы. «Хоффенхайм» — «Динамо» (Киев). ОНЛАЙН

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ФК «Динамо Киев»
В матче второго тура Лиги Европы УЕФА-2024/25 киевское «Динамо» гостит в Зинсхайме у «Хоффейнхайма». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
2-й тайм
03 октября 19:45
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
22' Гложек
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «ПреЦеро Арена», Зинсхайм, Германия
1-й тайм

22' Гложек

40' Гриллич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
52'

Подачу Стаха с углового вынесли оборонцы украинской команды.

49'

Стартовые минуты второй половины игры остаются за гостями.

46'

Второй тайм стартовал! Понеслась!

45+2'

Перерыв! «Хоффенхайм» — «Динамо» — 1:0!

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

42'

Ванат здорово ворвался через левый полуфланг в штрафную хозяев и нанес удар, который быстро накрыл Стах.

39'

Следом и Гриллич фолит, много тактических фолов от «Хоффенхайма» сегодня.

36'

Прасс нарушает правила, находясь на левом фланге.

33'

Денис Попов опередил голкипера «Хоффенхайма» в борьбе за верховой мяч, но нанести акцентированный удар у игрока киевской команды не получилось.

30'

Подали неплохо хозяева этот корнер, но верховой мяч остался за защитниками бело-синих.

28'

Жендрей исполнил прострельную передачу с фланга и заработал угловой для «Хоффенхайма».

25'

С правой ноги Крамарич проверил Бущана — капитан «Динамо» поймал мяч в руки.

22'

ГООООООООООООООООООООЛ! Растерялись киевляне в обороне и получили гол в свои ворота! Адам Гложек получил мяч один-одинешенек перед воротами «Динамо» и замыкает передачу с правого фланга от Жендрея! 1:0!

21'

Удар Прасса оказывается заблокирован соперником.

18'

Промахнулся Крамарич, не сумев нанести точный удар по воротам динамовцев после неплохой подачи.

16'

Караваев сносит Крамарича рядом с собственной штрафной, будет стандарт у немецкой команды.

14'

Неплохой темп поддерживают команды, довольно бодро двигаются футболисты обеих команд по полю.

11'

Бауман вытаскивает удар Бражко из-под перекладины!

10'

Все в порядке с игроком немецкой команды, игра возобновляется.

8'

Гендре рассек бровь после столкновения с Ванатом, медицинская бригада «Хоффенхайма» быстро выбежала на поле и стала оказывать помощь своему игроку.

5'

В офсайд забрался Андрей Крамарич.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за немецким клубом.

19:45

Игра началась! Поехали!

19:35

Украинский клуб крайне неудачно начал еврокубковую кампанию, уступив в стартовой игре римскому «Лацио» со счетом 0:3.

19:30

Добрый вечер! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Лиги Европы УЕФА-2024/25 между киевским «Динамо» и «Хоффенхаймом».

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