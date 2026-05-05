Война за финал: «Арсенал» против «Атлетико» в Лиге чемпионов. LIVE

Очень непростой первый тайм для всех, ожидаемый по игре, но в итоге «Арсенал» трансформировал свое территориальное преимущество в гол перед самым перерывом и теперь ведет в противостоянии. Посмотрим, что будет во второй половине.
И она истекла — свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
ГООООООООООООООООООООЛ! Букайо Сака — 1:0! Заброс в штрафную «Атлетико», Облак не решился рвануть сразу, и в итоге его опередил Дьекереш. Навес форварда через вратарскую, Троссард принял на грудь, выдержал паузу, пробил — Облак потащил, но на добивании первым был капитан «Арсенала»!
Пытается быстро контратаковать «Атлетико», но у «Арсенала» все в порядке в переходных фазах пока.
Большими силами и большими усилиями защищаются футболисты «Атлетико». Сейчас Гризманн здорово отработал у своих ворот.
Угловой ни к чему опасному не привел у ворот Облака.
Троссард упал в штрафной «Атлетико» после толчка Гризманна, но фола нет — только угловой.
Позиционная атака «Арсенала» закончилась ударом Калафьори — рикошет от защитника, и мяч по дуге прилетел в руки Облака.
И снова позиционные атаки «Арсенала» вокруг чужой штрафной.
Отличная атака мадридцев завершилась опасным ударом Льоренте, но был офсайд.
«Атлетико» отодвинул игру от своих ворот, держит мяч и конструирует атаки.
Короткий розыгрыш «Арсенала» с угла поля превратил атаку в позиционную. В итоге Льюис-Скелли продрался с мячом к лицевой и прострелил через вратарскую — никто не замкнул.
Очередной прострел в штрафную «Атлетико», на этот раз от Райса слева от лицевой — Льоренте пришлось выбить на угловой.
Давит «Арсенал» в эти минуты, правда, Дьекереш в очередной потенциально опасной атаке «канониров» сфолил на входе в штрафную.
Сака прорвался справа и прострелил в штрафную, Дьекереш замешкался, и его удар заблокировали, но Троссард бил с подбора из-за штрафной низом — рядом с дальней штангой!
«Арсенал» заработал угловой, долго готовил подачу, в итоге Райс навесил за вратарскую, куда набежал Сака, но удар с лета не получился — мяч пропрыгал за лицевую.
«Атлетико» высоко прессингует, максимально затрудняя «Арсеналу» выход из обороны. И есть ощущение, что Райя нервничает на старте встречи.
Момент! Очень легко футболисты «Атлетико» разыграли и зашли в штрафную «Арсенала». Гризманн простреливал, Райя играл в падении на выходе, но не удержал мяч в перчатке, и защитникам пришлось блокировать удар Симеоне!
Калафьори продвинулся с мячом вперед и сильно приложился издали — намного выше ворот.
Быстрая атака «Атлетико» избежала офсайда, а Альварес нанес первый удар — мимо ближней штанги.
«Канониры» разыграли, подача в итоге последовала, но Облак сыграл на выходе и забрал мяч.
Эзе заработал штрафной на чужой половине поля, но для удара слишком далеко, можно подать.
Очень осторожное, «застегнутое» начало от обеих команд. «Арсенал» больше с мячом на старте встречи, что ожидаемо.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии с Даниэлем Зибертом во главе.
А вот стартовый состав «Атлетико» от Диего Симеоне:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Ле Норман, Льоренте, Коке, Симеоне, Лукман, Гризманн, Альварес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Арсенала» Микель Артета:
Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Сака, Троссард, Дьекереш.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов английский «Арсенал» в Лондоне принимает испанский «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.