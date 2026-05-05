Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026

Война за финал: «Арсенал» против «Атлетико» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «Арсенал» — «Атлетико». ОНЛАЙН
Violeta Santos Moura/Reuters

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» принимает мадридский «Атлетико». Первая встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
5 мая 2026, 22:00
Арсенал
Лондон, Англия
45' Сака
Перерыв
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
Стадион «Эмирейтс», Лондон, Англия
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
1-й тайм
45′Сака
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Перерыв

Очень непростой первый тайм для всех, ожидаемый по игре, но в итоге «Арсенал» трансформировал свое территориальное преимущество в гол перед самым перерывом и теперь ведет в противостоянии. Посмотрим, что будет во второй половине.

45+2'

И она истекла — свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

45'

ГООООООООООООООООООООЛ! Букайо Сака — 1:0! Заброс в штрафную «Атлетико», Облак не решился рвануть сразу, и в итоге его опередил Дьекереш. Навес форварда через вратарскую, Троссард принял на грудь, выдержал паузу, пробил — Облак потащил, но на добивании первым был капитан «Арсенала»!

43'

Пытается быстро контратаковать «Атлетико», но у «Арсенала» все в порядке в переходных фазах пока.

40'

Большими силами и большими усилиями защищаются футболисты «Атлетико». Сейчас Гризманн здорово отработал у своих ворот.

37'

Угловой ни к чему опасному не привел у ворот Облака.

36'

Троссард упал в штрафной «Атлетико» после толчка Гризманна, но фола нет — только угловой.

35'

Позиционная атака «Арсенала» закончилась ударом Калафьори — рикошет от защитника, и мяч по дуге прилетел в руки Облака.

33'

И снова позиционные атаки «Арсенала» вокруг чужой штрафной.

30'

Отличная атака мадридцев завершилась опасным ударом Льоренте, но был офсайд.

28'

«Атлетико» отодвинул игру от своих ворот, держит мяч и конструирует атаки.

25'

Короткий розыгрыш «Арсенала» с угла поля превратил атаку в позиционную. В итоге Льюис-Скелли продрался с мячом к лицевой и прострелил через вратарскую — никто не замкнул.

24'

Очередной прострел в штрафную «Атлетико», на этот раз от Райса слева от лицевой — Льоренте пришлось выбить на угловой.

22'

Давит «Арсенал» в эти минуты, правда, Дьекереш в очередной потенциально опасной атаке «канониров» сфолил на входе в штрафную.

19'

Сака прорвался справа и прострелил в штрафную, Дьекереш замешкался, и его удар заблокировали, но Троссард бил с подбора из-за штрафной низом — рядом с дальней штангой!

17'

«Арсенал» заработал угловой, долго готовил подачу, в итоге Райс навесил за вратарскую, куда набежал Сака, но удар с лета не получился — мяч пропрыгал за лицевую.

14'

«Атлетико» высоко прессингует, максимально затрудняя «Арсеналу» выход из обороны. И есть ощущение, что Райя нервничает на старте встречи.

12'

Момент! Очень легко футболисты «Атлетико» разыграли и зашли в штрафную «Арсенала». Гризманн простреливал, Райя играл в падении на выходе, но не удержал мяч в перчатке, и защитникам пришлось блокировать удар Симеоне!

10'

Калафьори продвинулся с мячом вперед и сильно приложился издали — намного выше ворот.

8'

Быстрая атака «Атлетико» избежала офсайда, а Альварес нанес первый удар — мимо ближней штанги.

6'

«Канониры» разыграли, подача в итоге последовала, но Облак сыграл на выходе и забрал мяч.

5'

Эзе заработал штрафной на чужой половине поля, но для удара слишком далеко, можно подать.

3'

Очень осторожное, «застегнутое» начало от обеих команд. «Арсенал» больше с мячом на старте встречи, что ожидаемо.

1'

Поееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии с Даниэлем Зибертом во главе.

21:55

А вот стартовый состав «Атлетико» от Диего Симеоне:

Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Ле Норман, Льоренте, Коке, Симеоне, Лукман, Гризманн, Альварес.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Сака, Троссард, Дьекереш.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов английский «Арсенал» в Лондоне принимает испанский «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!