На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Будет ли сенсация: «Интер» принимает «Буде-Глимт» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч. «Интер» (Италия) — «Буде-Глимт» (Норвегия). ОНЛАЙН

close

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никина Хайкин

Reuters
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов итальянский «Интер» после поражения в Норвегии принимает на своем поле «Буде-Глимт». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. 2-й матч
Матч не начался
24 февраля 23:00
Интер М
Милан, Италия
0 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов итальянский «Интер» принимает на своем поле норвежский «Буде-Глимт». В первой встрече норвежская команда победила со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами