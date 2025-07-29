В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» принимает гибралтарский «Линкольн». В составе «Црвены Звезды» выступает российский футболист Наир Тикнизян, который со скандалом сбежал из московского «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Матч не начался
29 июля 22:00
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0 : 0
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Стадион «Райко Митич», Белград, Сербия
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются сербская «Црвена Звезда», за которую с этого сезона выступает россиянин Наир Тикнизян, и гибралтарский «Линкольн».