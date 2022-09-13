«Ливерпуль» принимает «Аякс» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущем матче «Ливерпуль» потерпел болезненное поражение от «Наполи» на своем поле со счетом 1:4, Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу. Теперь «красные» горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
Матч не начался
13 сентября 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
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