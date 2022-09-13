13 сентября 2022, 22:00 Спорт Оправиться после оплеухи от Кварацхелии: «Ливерпуль» бьется с «Аяксом». LIVE Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур. «Ливерпуль» — «Аякс». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Мохамед Салах в составе «Ливерпуля» Reuters

«Ливерпуль» принимает «Аякс» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущем матче «Ливерпуль» потерпел болезненное поражение от «Наполи» на своем поле со счетом 1:4, Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу. Теперь «красные» горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур Матч не начался 13 сентября 22:00 Ливерпуль Ливерпуль, Англия 0:0 Аякс Амстердам, Нидерланды Стадион «Энфилд», Ливерпуль Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)