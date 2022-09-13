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Оправиться после оплеухи от Кварацхелии: «Ливерпуль» бьется с «Аяксом». LIVE

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур. «Ливерпуль» — «Аякс». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Reuters
«Ливерпуль» принимает «Аякс» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущем матче «Ливерпуль» потерпел болезненное поражение от «Наполи» на своем поле со счетом 1:4, Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу. Теперь «красные» горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
Матч не начался
13 сентября 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:55

«Аякс»: Пасвеер, Ренсх, Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор, Кудус, Тадич, Бергейс, Бергвейн.

21:50

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт, Салах, Диогу Жота, Диас.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ливерпуль» принимает «Аякс». Начало матча — в 22.00 мск.

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